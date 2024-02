Due agenti della Guardia Civile sono rimasti uccisi, nello speronamento di un fuoribordo veloce di narcotrafficanti della motovedetta sulla quale i militari svolgevano ieri notte un pattugliamento nel porto di Barbate (Cadice), a sud ovest della Spagna. Secondo la ricostruzione della Guardia Civile, gli agenti erano impegnati in un’operazione per identificare gli occupanti di imbarcazioni superveloci utilizzare da bande di narcotrafficanti. “Nel momento di avvicinarsi alle lance, una di queste ha investito in pieno la motovedetta degli agenti del Gruppo di azione rapida della Guardia Civile (Geas), occupata da sei agenti”.

Spagna, i narcos uccidono

L’incidente è avvenuto ieri notte quando agenti del Gruppo speciale di attività subacquee della Guardia Civile su un’imbarcazione pattuglia si sono diretti nel porto di Barbate per identificare gli occupanti di sei ‘narco-lance’ che avevano cercato in rada rifugio dal temporale. Mentre vari abitanti della località andalusa dal molo incitavano i narcotrafficanti – come si evince da alcuni video riversati nelle reti sociali – una delle imbarcazione ha speronato quella degli agenti.

Lancia sperona la motovedetta della Guardia Civil

Due gendarmi sono morti, altri due sono feriti e le loro condizioni sembrano migliorare. “Rabbia e indignazione” è stata espressa dalle organizzazioni sindacali della Guardia Civile “E’ stato un intervento suicida, chi ha dato l’ordine deve dare spiegazioni”, ha denunciato il rappresentante dell’Associazione Spagnola della Guardia Civile, José Antonio Belizon, in dichiarazioni a Efe. I rappresentanti sindacali chiedono di sapere perché sono stati mandati gli agenti del Gruppo sub su un’imbarcazione molto più piccola di quella dei narcos nel pieno del temporale e “sapendo che non era la prima volta che le narco-lance hanno investito motovedette pattuglia”.