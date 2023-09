A sei anni prende per mano l’amichetta, fugge dalla scuola e va dalla nonna. La rabbia dei genitori

A sei anni prende per mano l’amichetta, fugge dalla scuola e va dalla nonna.

La prima ricostruzione

Un’avventura per due bimbe di sei anni di una scuola elementare di Roma, spavento e rabbia per i genitori che si chiedono come sia possibile che due ragazzine così piccole possano abbandonare l’edificio scolastico senza che nessuno intervenga. La notizia è riportata sulle pagine locali di Roma di Repubblica e Il Messaggero.

Quando la nonna ha aperto la porta, dopo avere risposto al citofono, si è trovata davanti la nipote con un’amica. La donna incredula avvisa il figlio che ha preso le bimbe e le ha riportate a scuola, il plesso di via di Santa Maria Goretti dell’istituto comprensivo Montessori – Maria Clotilde Pini, vicino a viale Libia. Poi preoccupazione e protesta dei genitori. La dirigente, Maria Beatrice Furlani -informano i quotidiani- ha già avviato un’ispezione interna: “All’esito dell’istruttoria -precisa la preside- saranno prese tutte le misure idonee ad impedire il ripetersi di simili episodi”.