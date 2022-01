A1, due incidenti all’altezza di Fiorenzuola: code e disagi in Emilia Romagna

Code e disagi in A1 in Emilia per incidenti avvenuti tra Piacenza e Parma. Poco dopo le 15.30 di oggi, lunedì 17 gennaio, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Parma e Fiorenzuola verso Milano, a causa di un incidente al chilometro 78, tra due mezzi pesanti e a seguito del quale due persone sono rimaste ferite. Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i vigili del fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Nel tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano almeno quattro chilometri di coda da e per Milano.

L’altro incidente

Al chilometro 71 un altro incidente, tra Fiorenzuola e Piacenza Sud verso Milano, con due mezzi pesanti coinvolti e una persona ferita. Il tratto interessato è stato riaperto dopo le 15.