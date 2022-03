Un pullman con a bordo dei cittadini ucraini si è ribaltato ieri per cause ancora da accertare sull’autostrada A14 nel tratto compreso tra Cesena e Valle del Rubicone in direzione Ancona all’altezza del chilometro 101. Nell’incidente è morta una donna rimasta incastrata sotto il mezzo uscito di strada senza coinvolgere altri veicoli. Sono rimasti illesi altri 21 viaggiatori per i quali non si è reso necessario l’intervento di soccorsi sanitari. Era diretto a Pescara.

Il pullman che si è ribaltato sull’A14

Il pullman aveva targa ucraina e risulta essere partito direttamente dal Paese in guerra con destinazione Pescara. Dopo il ribaltamento alcuni passeggeri sono fortunatamente riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo prima dell’arrivo dei soccorsi. La vittima era rimasta incastrata nelle lamiere. Alcuni passeggeri trasportati subito in ospedale per accertamenti. Altri hanno chiamato dei conoscenti e si sono fatti venire a prendere sul luogo dell’incidente. Mentre in 15, che non avevano mezzi propri, sono stati trasportati presso la sede della polizia stradale di Forlì per l’identificazione. Poi da lì potranno riprendere il loro viaggio.