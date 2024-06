Abbandona la madre 84enne invalida e va in vacanza: l’anziana muore di stenti, la figlia arrestata

La mamma 84enne non era più autosufficiente perché invalida. La figlia 49enne avrebbe dovuto badare a lei e invece ha deciso di allontanarsi per andare in vacanza in Abruzzo insieme ai suoi due figli minori. L’anziana mamma è stata quindi lasciata in casa senza cibo, acqua né telefono cellulare per poter chiamare i soccorsi ed è morta di stenti. La figlia che conviveva nella stessa casa della madre, è stata posta agli arresti domiciliari con l’accusa di abbandono di persona incapace, condizione a seguito della quale l’anziana madre è deceduta.

Ad arrestarla sono stati i Carabinieri. Le indagini sono cominciate con il rinvenimento del cadavere dell’anziana avvenuto la mattina del 12 giugno nella casa di Montelibretti in provincia di Roma. I Carabinieri si sono recati presso il domicilio dell’indagata per notificarle un atto: arrivati sul posto non hanno ricevuto nessuna risposta ed hanno sentito un forte odore provenire dall’appartamento. A questo punto hanno deciso di approfondire entrando in casa da una finestra aperta. Qui, i militari hanno rinvenuto il cadavere dell’anziana donna riverso a terra. A coprirla parzialmente solo un lenzuolo. Sul posto è poi intervenuto il medico legale che ha confermato che il decesso della 84enne risalirebbe ad alcuni giorni prima.

La 49enne è stata quindi fermata dai Carabinieri della compagnia di Monterotondo. Condotta presso il carcere di Rebibbia a Roma, è stata poco dopo posta agli arresti domiciliari su richiesta del Gip del tribunale di Tivoli.