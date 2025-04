Sabato il Movimento 5 Stelle scende in piazza a Roma contro il riarmo. “Ci stanno imponendo un piano di riarmo da 800 miliardi di euro, senza nemmeno la possibilità di votarlo – spiega il leader del M5S Giuseppe Conte al Quotidiano Nazionale -, un piano che toglie risorse alla sanità, alla scuola, alle nostre imprese in sofferenza: ora più che mai è cruciale scendere in piazza e dire no”.

Quella di sabato sarà una manifestazione “chiara e senza ambiguità, aperta a tutti i partiti e ai cittadini che insieme a noi vogliono dire no a questo Piano di riarmo. Ci saranno tante associazioni, le adesioni stanno crescendo di ora in ora”, rimarca Conte.

Il leader M5S spera anche nella presenza della segretaria del Pd Elly Schlein, “confido di poterci incontrare sabato in piazza”, dice. “Il nostro slogan è ‘No al riarmo. Fermiamoli’. E quel ‘Fermiamoli’ è chiaramente riferito anche al governo di Giorgia Meloni che ha sottoscritto e sostiene con convinzione il Piano von der Leyen – prosegue -. Questo Piano non ci renderà più sicuri. Al contrario, è un pericolosissimo riarmo dei singoli Stati per cui festeggia solo la Germania, mentre l’Italia viene condannata a diventare fanalino di coda”.

“Festeggia solo la Germania”

“Servirebbe una vera difesa comune europea, che metta a sistema gli armamenti dei singoli Stati, anche in un’ottica di razionalizzazione delle spese. Questo sì che ci permetterebbe di avere una sicurezza più efficiente, come è giusto che sia – conclude Conte – . E servirebbero più dialogo e più diplomazia, che hanno sempre contraddistinto l’identità europea e italiana e che invece sono stati tragicamente banditi”.