Abbandonano furgone rubato sui binari: scontro con un treno regionale

Un treno regionale proveniente da Belluno e diretto a Conegliano in provincia di Treviso ha impattato con un furgone abbandonato sui binari, probabilmente dagli ignoti autori di un furto di biciclette commesso poco prima in un negozio di Vittorio Veneto. Il fatto è accaduto alla periferia di Conegliano: i circa 40 occupanti il convoglio e il personale di bordo sono rimasti illesi.

Il mezzo, risultato anch’esso sottratto a un’azienda agricola di Nervesa della Battaglia, aveva al suo interno ancora due delle 15 biciclette rubate, probabilmente non scaricate in tempo dai malviventi. Gli investigatori sospettano che i ladri abbiano scelto di sfondare la recinzione in cemento che costeggia la ferrovia per spostare la refurtiva su un secondo veicolo e che, nell’operazione, il furgone sia rimasto bloccato sulle rotaie. Sull’episodio indagano i Carabinieri.