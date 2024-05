Un uomo, un 39enne nato in Bangladesh, è stato indagato dalla Polizia per violenza sessuale aggravata nei confronti di una ragazza di 16 anni anche lei straniera. Gli abusi si sono verificati il 15 aprile scorso in centro città a Legnano (Milano) in pieno giorno. Gli agenti sono stati chiamati dalla dirigente scolastica dell’istituto che la studentessa frequenta. Secondo quanto raccontato dall’adolescente, un uomo che aveva conosciuto qualche mese prima alla stazione ferroviaria e che qualche volta la accompagnava a scuola quel giorno la ha molestata. La ragazza aveva bevuto con lui alcuni drink a base di vodka. La giovane ha cercato di divincolarsi e si è messa a urlare, attirando l’attenzione di due donne che stavano passando e che sono corse da lei per aiutarla. L’uomo è scappato con una bicicletta. Grazie alla sua descrizione, una fotografia e il numero di cellulare dell’aggressore, i poliziotti lo hanno rintracciato nei pressi della sua abitazione. La minore, in stato confusionale e sotto l’effetto dell’alcol, è stata trasportata per accertamenti all’ospedale, da dove è stata dimessa con una prognosi di due giorni e riaffidata ai genitori. Nei confronti del presunto aggressore è stata emessa la misura cautelare che vieta al soggetto di avvicinarsi alla residenza e ai luoghi abitualmente frequentati dalla studentessa. E’ stato disposto anche il braccialetto elettronico.