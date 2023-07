Abusa della figlia 13enne incinta in ospedale, incastrato dalle telecamere nascoste

Va in ospedale e abusa della figlia 13 enne incinta, padre incastrato dalle telecamere. La terribile storia è stata scoperta quando la ragazzina si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Torino chiedendo consigli sulla gravidanza. Il 35ene arrestato in flagranza, si cerca di capire ora di chi è il figlio che la minore porta in grembo.

Papà abusa della figlia 13enne incinta in ospedale

Violenza sessuale, aggravata dal fatto di essere stata compiuta nei confronti di una donna incinta, minore ma soprattutto perché è la figlia. È l’accusa nei confronti di un 35enne residente del Torinese di origine filippina arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri in flagranza di reato dopo essere stato sorpreso dalle telecamere mentre abusava della figlia all’interno dell’ospedale dove la minore era ricoverata.

Gli abusi domestici, sono emersi all’inizio di luglio quando, come ricostruisce La Stampa, la 13enne si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Torino chiedendo consigli sulla gravidanza. Vista la giovane età della partoriente, inferiore a quella che la legge considera l’età del consenso per i rapporti sessuali, i sanitari hanno cercato di capire chi fosse il padre del bambino ma la ragazzina ha sempre risposto in maniera evasiva. Dopo versioni discordanti della ragazzina e le reticenze anche della madre, da alcuni suoi comportamenti i sanitari si sono insospettiti e hanno allertano le forze dell’ordine.

Incastrato dalle telecamere nascoste

Mentre la ragazzina era tenuta sotto osservazione e seguita da medici e psicologi, le forze dell’ordine hanno nascosto alcune telecamere nella stanza dove era ricoverata la minore. Lo scopo era capire se potesse ricevere visite che potessero chiarire alcuni aspetti della vicenda. Gli unici che si sono presentati a trovarla in ospedale nel corso dei giorni sono stati però i parenti. Tra questi però anche il padre che durante uno degli incontri ha abusato di lei.

Test del dna sul feto

Per l’uomo è scattato l’arresto e il trasferimento in carcere in attesa di ulteriori verifiche sul caso. Gli inquirenti infatti cercano ora di capire se ci siano stati abusi precedenti da parte del padre della ragazza. Attesi inoltre gli esiti del Dna per scoprire di chi è il figlio che la giovane aspetta.

