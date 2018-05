CATANIA – Spari contro la casa della maestra che era stata sospesa per presunti maltrattamenti nei confronti degli alunni. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] L’episodio è avvenuto nella notte tra 30 e 31 maggio ad Aci Catena, nella provincia di Catania, quando qualcuno ha aperto il fuoco ed esploso tre colpi contro la porta dell’abitazione della donna. La maestra era stata sospesa per una anno con l’accusa di maltrattamenti e lesioni volontarie aggravate nei confronti di alcuni suoi allievi.

Simone Olivelli su Meridio News scrive che la donna ha sentito le esplosioni e si è rivolta ai carabinieri, che hanno rinvenuto tre fori di proiettile sulla porta d’ingresso della sua abitazione. Le autorità sono intervenute sul posto insieme alla polizia scientifica per i rilievi del caso. Gli spari sono stati rivolti contro l’insegnante sospesa dalla scuola elementare: