Addio a nonna Giovanna, star di TikTok: è morta dopo caduta nel camino acceso di casa

Giovanna Malfatti, la 91enne morta carbonizzata ieri sera nella sua abitazione di Navacchio, frazione di Cascina, in provincia di Pisa, era una star di TikTok dove contava 800mila followers. Dai tempi del lockdown per il Covid girava siparietti da postare sul social network insieme al nipote, un giovane aspirante attore. L’anziana è stata trovata dalla figlia intorno alle 20, quando ormai l’anziana era già deceduta.

Cade e muore nel camino acceso, forse un malore

La ricostruzione dell’accaduto è ancora in corso da parte degli inquirenti e le informazioni sono ancora incomplete, tuttavia secondo quanto si è appreso, l’ipotesi più probabile è che l’anziana sia rimasta vittima di un incidente domestico. Non è escluso che la donna, che si sarebbe trovata da sola in casa, abbia accusato un malore che le ha fatto perdere i sensi e cadere proprio sopra il camino acceso.

Sempre stando a quanto scrive La Nazione, la donna sarebbe svenuta e caduta a faccia in giù nel caminetto. Non è riuscita a chiamare aiuto. A trovarla avvolta dalle fiamme sono stati i familiari, che si erano recati a casa sua per cenare insieme a lei. Il pubblico ministero ha disposto l’autopsia per stabilire le effettive cause del decesso.

Chi era nonna Giovanna, star di TikTok

Originaria di Sora (Frosinone), con l’aiuto del nipote Nicola Pazzi, 27 anni, che ha frequentato l’Accademia del comico a Milano, nonna Giovanna era diventata una star del web proprio grazie ai suoi siparietti con il giovane e il suo modo di parlare, un originalissimo slang tosco-ciociaro.

