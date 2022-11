Scoppiati due incendi all’Itis Galilei a Milano, studenti evacuati

Due incendi, scoppiati al terzo piano e al piano sotterraneo, hanno causato l’evacuazione dell’istituto Itis Galileo Galilei in via Paravia, a Milano. Sul posto ci sono quattro mezzi del vigili del fuoco.

Incendio all’istituto Galilei in via Paravia a Milano

Al terzo piano e a quello sotterraneo dell’istituto, si sono verificati due incendi. Le fiamme sono divampate poco dopo le 10 di questa mattina, 24 novembre. Sembra che i due roghi siano partiti da alcuni quadri elettrici presenti nei corridoi della scuola. Si pensa che possa essersi trattato di incendi di natura dolosa, anche se ancora non sono state trovate evidenze in tal senso. Sono stati trovati nei locali tecnici sotterranei alcuni manicotti di plastica incendiati.

Nessun ferito

Al momento non si registrano intossicati. Comunque alla scuola è stata inviata un’ambulanza in servizio per prevenzione. Un’alunna di 18 anni, però, mentre stava fuggendo con i compagni è caduta e pare essersi infortunata a una caviglia.

