Agenda Covid Green Pass. Approvato il decreto, vediamo nel dettaglio l’agenda del Governo in vista dell’allentamento quando non della soppressione delle restrizioni.

31 marzo, fine stato di emergenza

Intanto va registrata la volontà dell’esecutivo di rispettare la data del 31 marzo quale termine, fine dello stato di emergenza. Una fine che non coinciderà necessariamente con la cancellazione di ogni misura di precauzione e contrasto alla diffusione del virus.

Agenda Covid Green Pass

Fino al 15 aprile resta l’obbligo di certificazione verde (quella rafforzata) per i lavoratori. La data non è casuale: proprio quel giorno scadrà l’obbligo vaccinale per tutti i maggiori di 50 anni.

Il percorso di uscita dalle restrizioni al libero accesso alle attività vedrà il Green Pass confermato in generale per tutti i luoghi al chiuso e per viaggiare (treni, aerei e navi).

Ad aprile finirà per essere un ricordo – il green pass – per bar e ristoranti all’aperto e in generale per per tutte le altre attività all’esterno (sport).

Bus e metro

Se la curva pandemica scenderà sensibilmente, sarà valutata la possibilità di non impedire agli studenti con più di 12 anni di salire sugli autobus anche con il solo tampone negativo (ora serve il green pass rafforzato).

10 marzo, ok ai pop-corn in sala

In anticipo sulla data prevista del 31 marzo, già dal 10 del prossimo mese si potrà tornare a consumare bevande o cibi all’interno dei bar di cinema e ristoranti.

Stop sistema a colori delle Regioni

Nelle prossime settimane verrà eliminato il sistema dei colori che assegna a ogni Regione il grado di diffusione del virus e della sostenibilità del servizio sanitario regionale. Resterà solo zona rossa quando nel caso venga individuato un focolaio.

Stadi, già nel week-end 75% di capienza

Il calendario delle misure che progressivamente riporterà la normalità negli stadi prevede già in questo fine settimana l’autorizzazione all’ingresso negli impianti fino al 75% della capacità. Da aprile si arriverà al 100% all’aperto e al 75% al chiuso.

Visite ai parenti in ospedale

Dal 10 marzo sarà nuovamente possibile visitare i familiari ricoverati in ospedale: 45 minuti al giorno. Servirà un tampone negativo per i guariti con minimo ciclo vaccinale, non servirà per chi ha fatto tre dosi.