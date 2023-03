Agenzia delle Entrate, potrei sapere… Un fiorino!

Ricordate (e peggio per voi se non la ricordate o peggio ancora non la conoscete) la sequenza di Non ci resta che piangere film in cui Troisi e Benigni nel “quasi milleecinque” attraversano col carretto una scalcagnata ma esosa dogana medievale. Ad ogni parola che dicono o movimento che fanno l’esattore sempre e solo replica ed esige in automatico: “Un fiorino!”. Si deve essere ispirato alla scena chi in Agenzia delle Entrate sta studiando (racconta il Corriere della Sera) nuovo regolamento. Ecco il comma “un fiorino!”: la richiesta di informazioni e chiarimenti rivolta ad Agenzia delle Entrate sarà…a pagamento. Pronto, Agenzia delle Entrate? Un fiorino! Scusi, Agenzia delle Entrate… Un fiorino! Potrei sapere… Un Fiorino!