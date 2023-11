Arco della Pace, ci vorrà un restauro. Quindi gli attivisti aumenteranno l’inquinamento?

Per l’Arco della Pace di Milano imbrattato con della vernice dagli attivisti di Ultima Generazione non basterà una semplice pulizia ma servirà un restauro.

Lo ha spiegato il Comune di Milano dopo un sopralluogo a cui, scrivono le agenzie, hanno partecipato gli uffici della soprintendenza della Città Metropolitana di Milano e i tecnici del Nuir, dal quale è emersa la necessità di un accurato intervento di restauro per rimuovere la vernice dalle superfici del monumento.

Gli attivisti del clima quindi aumenteranno l’inquinamento?

Alcuni tecnici, ragionando a spanne, non solo sono già andati ma dovranno tornare lì usando macchine, dovranno fare progetti, dovranno fare su e giù per i vari uffici. Dovranno inoltre probabilmente allestire un cantiere, dovranno anche chiamare altri tecnici ed esperti e dovranno, se ancora si fa così sul pianeta Terra, usare del materiale comprato e trasportato con molta probabilità non con la forza del pensiero ma con dei mezzi con delle ruote e alimentati da qualcosa. Si dovranno poi, incredibile ma vero, anche spendere dei soldi che provengono da tasse e quindi da altri lavori che a loro volta producono, è una ipotesi, un po’ di inquinamento. Eccetera, eccetera, eccetera…

Quindi aumenteranno l’inquinamento? Così, per chiedere.