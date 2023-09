Ha aggredito l’ex moglie sul posto di lavoro, ma è stato pestato e messo in fuga dai presenti. È accaduto in una struttura sportiva con campi di calcetto a Palermo.

Picchia l’ex moglie ma viene pestato da giocatori di calcetto

Secondo una prima ricostruzione l’uomo avrebbe varcato i cancelli della struttura e si sarebbe diretto verso l’ex moglie. Quasi un blitz che non avrebbe lasciato spazio alle parole. Si sarebbe scagliato contro di lei prendendola a calci e pugni, noncurante delle persone vicine che sono subito intervenute per allontanare l’aggressore, ma solo dopo una raffica di calci e pugni. Poi l’intervento delle volanti di polizia e dei sanitari del 118 che hanno visitato la donna dolorante a una spalla e a una gamba.

Le indagini

Gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire l’accaduto e informare la Procura. Alla luce di quanto emerso sono state attivate le procedure previste per i cosiddetti casi di codice rosso che prevedono alcune tutele per le vittime di violenze, atti persecutori o maltrattamenti. La donna questa mattina è stata ascoltata negli uffici di polizia così da fornire ogni dettaglio che potrà essere utile ad investigatori e inquirenti per avere un quadro completo della vicenda.

Forse dovresti anche sapere che…