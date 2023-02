Un uomo di 46 anni residente in provincia di Lecco è stato arrestato con le accuse di violenza privata, violazione di domicilio e atti persecutori. Accade oggi, il giorno di San Valentino. La vittima è l’ex moglie: nonostante all’uomo fosse vietato di avvicinarsi alla donna, il 46enne è entrato più volte nella sua abitazione per aggredirla.

L’uomo era già finito in carcere nell’aprile scorso per sequestro di persona e maltrattamenti sempre nei confronti della ex consorte. Il giudice lo aveva condannato in primo grado a un anno e 3 mesi. Uscito dal carcere a novembre, era tornato a minacciare la donna entrando anche più volte nella sua abitazione.

Il 46enne ha anche inviato un video in cui con una motosega accesa in mano minacciava di ucciderla. Dopo la denuncia, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato l’uomo, che è stato rinchiuso di nuovo nel carcere di Lecco.

