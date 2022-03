Nella notte tra domenica e lunedì 21 marzo dei ladri si sono intrufolati nella tenuta di Al Bano a Cellino San Marco in Puglia. La banda ha portato via circa 240 pali in ottone dal suo vigneto di uva Negramaro per un valore totale di circa 4mila euro.

Le parole di Al Bano

“Hanno tagliato fili, tolto i pali, creando un danno all’interno dei vigneti, oltre che un disservizio. Tu fai le cose per bene. Dedichi tanto tempo alla tua terra e lo fai con amore e passione. Poi, però, di colpo arriva chi invece distrugge il tuo lavoro. Fa male al cuore”, ha spiegato il cantante alla stampa locale.

Al Bano e l’ospitalità ai profughi ucraini

Proprio nella sua tenuta Al Bano, che nei giorni scorsi aveva detto di aver cambiato idea su Putin dopo l’invasione in Ucraina, ha deciso di ospitare dei profughi in fuga della guerra.

“Una mamma con un bambino e due studenti. Lei è professoressa di psicologia e appena mi ha visto ha detto: ‘Ma è il vero Al Bano?’. Ci siamo fatti una bella spaghettata, poi fagioli, piselli e ceci. Voglio che piano piano mettano radici in questo posto. Non ho chiesto ancora nulla della loro esperienza, è presto per andare in profondità”.