Alberobello, getta un gatto in una fontana e lo fa annegare. Il tutto ripreso e postato sui social

Un gatto colpito da un calcio sferrato da una ragazzina che ride mentre l’animale finisce nelle acque gelide della fontana del paese morendo congelato e annegato. È quanto successo due giorni fa ad Alberobello, in provincia di Bari, a un micio di nome Grey. La scena è stata filmata da una persona presente, probabilmente un’amica della ragazzina, che poi ha postato il video sui social con la didascalia: “Ciao amò, beccati un po’ di notorietà”. Il post ha scatenato l’indignazione del web e dei cittadini di Alberobello.

Orrore ad Alberobello, getta gatto in fontana e lo fa annegare

Grey faceva parte di una colonia felina che cresce vicino alla sede del Comune, non lontano da un bar gestito da una donna che se ne prendeva cura. L’episodio “è avvenuto di notte” quando “le temperature sono molto basse – si legge su Facebook – purtroppo il gatto è deceduto tra atroci sofferenze”. In un post si annuncia che la ragazzina “sarà denunciata alle autorità competenti: ci auguriamo venga fatta giustizia”. “Chi ne risponderà sarà chi ha compiuto questo gesto orrendo”, continua il post che termina con l’auspicio che Grey possa “riposare in pace”.

Forse dovresti anche sapere che…