Durante il Consiglio regionale della Lombardia di martedì 5 maggio è scoppiata una polemica politica dopo le parole del capogruppo della Lega Alessandro Corbetta, che ha dichiarato: “Guarda che anche fra i partigiani c’è stato qualche assassino”. L’affermazione ha immediatamente suscitato reazioni e tensioni tra maggioranza e opposizione, alimentando un acceso dibattito sul significato della Festa della Liberazione e sul linguaggio utilizzato in aula.

La denuncia arriva dal consigliere del Patto Civico Luca Paladini, intervenuto in merito alla discussione su una mozione presentata dal centrodestra “per gli incidenti del 25 aprile scorso – spiega Paladini – e sulla quale, come opposizione, non abbiamo partecipato, visto che non conteneva le parole “antifascista” e “Resistenza”. Il consigliere ha poi raccontato quanto accaduto durante il suo intervento: “Sono stato interrotto dal capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta, che aveva appena finito di dire di essersi sempre tenuto lontano dai cortei del 25 Aprile. E poi qualcuno è rimasto sorpreso dal fatto che, come gruppi di opposizione, non abbiamo votato la mozione della destra sulla Festa della Liberazione. La lezione da questi – conclude – anche no”.