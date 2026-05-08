Ha seguito una donna che teneva per mano il suo bambino e nel passeggino portava l’altro figlio, un bimbo di sei mesi, cercando di portare via quest’ultimo, dopo averlo afferrato per il collo. L’episodio è accaduto ieri sera intorno alle 19.30 nel quartiere genovese del Campasso. La mamma, che si era accorta di essere seguita da uno sconosciuto, ha affrettato il passo per entrare nel portone di casa ma l’uomo, un cittadino egiziano di 31 anni con problemi psichici l’ha raggiunta e dopo aver spintonato il bimbo più grande, ha cercato di rapire il neonato afferrandolo per il collo.

Il piccolo però era ben ancorato al passeggino. La madre si è messa a urlare e lui è fuggito. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno trovato l’uomo, che abita nel quartiere ed è noto per inveire costantemente contro i passanti, in una via limitrofa. L’uomo è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria. Le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica e le motivazioni del tentato rapimento sono ora affidate alla squadra mobile.