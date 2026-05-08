Sono oltre 6mila le confezioni di farmaci non autorizzati sequestrate all’aeroporto di Malpensa dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dai finanzieri del Gruppo Malpensa. Le autorità sono riuscite bloccare diverse spedizioni sospette grazie all’incrocio dei dati sui flussi dei viaggiatori e all’uso di scanner di ultima generazione. Si tratta di prodotti farmaceutici e presidi medici pronti a essere immessi illegalmente sul mercato italiano. Sono stati sequestrati farmaci per patologie gravi, ma anche prodotti per la perdita di peso, tutti privi di certificazione sanitaria nazionale, spesso alterati o con concentrazioni di principio attivo diverse da quelle dichiarate. Questa operazione nel piano di sicurezza doganale per prevenire illeciti ed evitare che farmaci potenzialmente nocivi arrivino nelle case dei cittadini.