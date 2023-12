Alex Pompa condannato a 6 anni in Appello: uccise padre violento. Fu assolto, non si crede più a madre e sorella?

In primo grado Alex era stato assolto per legittima difesa. I giudici, fra l'altro, hanno disposto la trasmissione degli atti in procura perché si valutino le testimonianze rese dal fratello e dalla mamma dell'imputato

di Redazione Blitz

Pubblicato il 13 Dicembre 2023 - 17:46