Allarme caldo: domenica da bollino rosso per Firenze e Perugia. Roma weekend da arancione

Due bollini rossi, a indicare la massima allerta, per l’emergenza caldo domenica 17 luglio per Firenze e Perugia.

I bollini arancioni

La giornata di sabato vede invece 10 città con bollino arancione (Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Milano, Perugia, Rieri, Roma e Torino); e 5 bollini arancioni sono indicati domenica per Frosinone, Genova, Rieti, Roma e Viterbo.

L’anticiclone africano Apocalisse 4800

E’ in arrivo l’anticiclone africano Apocalisse 4800, il più forte di quest’estate. Ma perché si chiama Apocalisse 4800? Si chiama così perché, spiegano gli esperti, l’anticiclone farà schizzare le temperature un po’ ovunque e lo zero termico si registrerà soltanto oltre i 4800 metri. In Italia l’anticiclone africano potrebbe cominciare a farsi sentire già da venerdì con temperature fra 37 e 38 gradi in Lombardia ed Emilia Romagna, e potrebbe permanere per un periodo che “nella migliore delle ipotesi potrebbe durare fino a metà della prossima settimana, nella peggiore fino alla fine di luglio”. Nel fine settimana il caldo si estenderà anche nelle regioni del Centro-Sud.

Le ondate di calore

Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche, ricorda il ministero della Salute, possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione, soprattutto dei soggetti vulnerabili, come anziani, malati cronici, bambini, donne in gravidanza.