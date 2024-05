Cittadina insegue i ladri e recupera il borsello: il gesto eroico della signora Maria Cristina

Insegue borseggiatore e recupera un borsello strappato poco prima ad alcune persone che passeggiavano in una via di Arezzo. Per questo gesto Maria Cristina, una signora originaria della città toscana, è stata ricevuta dal questore Maria Luisa Di Lorenzo che l’ha ringraziata ed elogiata. La signora, venerdì 26 aprile transitava con la propria auto in via Cristoforo Colombo. Improvvisamente ha sentito alcune persone chiedere aiuto e nel contempo ha visto due uomini con un borsello in mano darsi alla fuga. Appurato che si era trattato di una rapina appena consumata, la signora ha fatto inversione con la sua auto mettendosi all’inseguimento dei rapinatori fino a via del Trionfo, dove ha proseguito a piedi a seguire i malviventi.

I due, secondo quanto ricostruito in una nota della questura, si sono poi divisi ma la signora ha inseguito l’uomo con la refurtiva. Nonostante le minacce di quest’ultimo, la donna non ha desistito ed ha recuperato il borsello che l’uomo ha gettato via per fuggire. “È l’occasione di ribadire l’importanza dei gesti di coraggio ed intraprendenza come quelli messi in atto dalla signora Maria Cristina e non voltare lo sguardo dall’altra parte – ha sottolineato il questore -. Tutti noi abbiamo il dovere di partecipare alla sicurezza delle nostre città mediante comportamenti responsabili e civici, denunciando o segnalando tempestivamente alle forze di polizia la commissione di reati”.