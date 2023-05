Adesso nell’Emilia Romagna devastata dall’alluvione il rischio è anche quello degli sciacalli. Due persone, nel pomeriggio di ieri, hanno tentato di rubare un’ambulanza a Forlì. E’ accaduto al pronto soccorso dell’ospedale Morgagni-Pierantoni, come riferisce il Resto del Carlino.

Alluvione Emilia Romagna, sciacalli tentano di rubare ambulanza

Giunti sul posto con un paziente a bordo i due membri dell’equipaggio stavano provvedendo a trasportarlo all’interno della struttura, quando improvvisamente due persone sono salite a bordo del mezzo tentando di metterlo in moto. L’autista, però, si è accorto di quanto stava accadendo, balzando all’interno dell’abitacolo per impossessarsi della chiave di avviamento. Tentativo riuscito a costo di subire alcuni pugni al volto da parte di uno dei due malviventi che si sono poi allontanati velocemente a piedi.

A Modena “finti” rappresentanti della Protezione civile

Alla sala operativa della polizia locale di Modena sono arrivate segnalazioni da parte di residenti che denunciavano la presenza di persone che, nella tarda mattinata di mercoledì 17 maggio, si sono qualificate come Protezione civile invitando a lasciare le abitazioni. Al momento invece non esiste nessun invito in questo senso. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare gli autori di questo “evidente tentativo di sciacallaggio”, che aveva probabilmente l’obiettivo di aver campo libero per mettere a segno furti nelle case.