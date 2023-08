Amalfi, lo skipper del motoscafo su cui viaggiava la famiglia di Adrienne Vaughan, la 45enne presidente di Bloomsbury Usa, la casa editrice che ha pubblicato anche i romanzi di Harry Potter, è risultato positivo alle droghe e all’alcol. Il marinaio trentenne è originario della Penisola Sorrentina: è stato sottoposto ai test tossicologici subito dopo il ricovero in ospedale per una ferita riportata al braccio.

Nello scontro, Adrienne Vaughan che si trovava insieme al marito e ai due figli in vacanza in Italia, è morta. La famiglia aveva affittato a Nerano l’imbarcazione con tanto di conducente. Negativo al test tossicologico invece il comandante del veliero Tortuga: a bordo della sua barca c’erano 85 persone che stavano partecipando ad un giro paesaggistico. Le due barche si sono scontrate in mare per motivi ancora da accertare.

Lo scontro tra il motoscafo e il veliero avvenuto a Conca dei Marini a largo di Amalfi

Lo scontro tra motoscafo e veliero è avvenuto giovedì pomeriggio a Conca dei Marini al largo di Amalfi ed è stato violentissimo. Adrienne Vaughan è stata balzata in mare finendo nell’elica e riportando ferite multiple su tutto il corpo.

Il marito, Mike White, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla spalla sinistra presso l’ospedale di Salerno. I figli della coppia, invece, sono stati temporaneamente affidati ai titolari della struttura turistica dove la famiglia alloggiava.

