Nuda, coperta solo da un drappo rosso, in posa davanti al Duomo di Amalfi. Non è uno shooting fotografico, ma le foto osé di una turista inglese che così voleva immortalare il ricordo della sua vacanza in costiera.

Per guardare le immagini clicca qui.

La scena si svolge alle prime luci dell’alba di lunedì: la donna era accompagnata da due compagni di viaggio, un uomo e una donna, che la fotografavano mentre risaliva l’iconica scalinata. A notarla alcuni passanti, ma soprattutto gli agenti della Polizia Municipale, che sono intervenuti per porre fine al servizio fotografico.

Volevano foto ricordo diverse dal solito, si sono giustificati, ma non è bastato ad evitare la denuncia per atti osceni in luogo pubblico, per giunta dinanzi a un luogo di culto. I tre sono stati inoltre diffidati dal diffondere le foto scattate.

