Amazon vince la prima causa civile in Italia sulle recensioni false

La lotta contro le recensioni false online, un problema diffuso tra i consumatori di tutto il mondo, ha ottenuto una significativa vittoria in Italia. Amazon ha recentemente vinto una causa civile presso il Tribunale di Milano contro il sito Realreviews.it, che incentivava recensori a fornire recensioni positive a cinque stelle in cambio di un rimborso completo dei prodotti acquistati. La sentenza ha portato alla chiusura immediata del sito e ha vietato al gestore di intraprendere attività simili in futuro. Claire O’Donnell, Direttore di Selling Partner Trust & Store Identity di Amazon, ha commentato: “È un passo importante nella nostra battaglia per proteggere i clienti dalle recensioni false. Il nostro obiettivo è garantire che ogni recensione sullo store di Amazon sia affidabile e rifletta le vere esperienze dei consumatori”.

Secondo il giudice Alessandra Dal Moro, l’attività di Realreviews.it è stata considerata illecita e in grado di distorcere il mercato, danneggiando sia i consumatori, la cui scelta sarebbe stata influenzata da informazioni false, sia Amazon come fornitore di servizi, con una perdita di affidabilità agli occhi di venditori e consumatori potenziali. Il tribunale ha ordinato a Realreviews.it di eliminare ogni pagina relativa al servizio in connessione con Amazon da qualsiasi sito web sotto il suo controllo. Negli ultimi anni, si è assistito a un crescente mercato di recensioni false che mirano a sfruttare il valore che queste hanno per i consumatori. Amazon ha intrapreso azioni legali per contrastare questo fenomeno a livello globale, incluso l’ingaggio di team dedicati e la promozione di azioni legali contro i broker di recensioni false. La società si è unita a una coalizione mondiale per le recensioni autentiche insieme ad altri operatori del settore, continuando a investire in strumenti proattivi per individuare e bloccare le recensioni false.