Ancora gran caldo al Centro Sud ma è in arrivo un calo termico: ecco quando

Ancora 48 ore di caldo feroce al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori ma è allerta al Nord per temporali e grandinate di forte intensità, poi da metà settimana calo termico con l’arrivo di aria decisamente più fresca dall’Atlantico. Questa metterà fine all’intensa ondata di caldo che dura ormai da due settimane riportando le temperature in media o localmente anche poco al di sotto su tutta la Penisola.

Ancora gran caldo al Centro Sud

L’Italia è divisa in due dal punto di vista meteo: tante nubi e locali temporali sulle regioni settentrionali, alcuni passaggi nuvolosi di poco conto al Centro mentre Sud e Isole Maggiori sperimenteranno la fase più intesa del caldo africano portata da Caronte che è iniziata già da molti giorni. Per molte zone si potrebbe trattare di valori mai registrati in precedenza e temperature anche di 10-12 gradi superiori alle medie della seconda decade di luglio.

Rischi nubifragi al Nord

Nelle prossime ore ma ancora di più tra martedì e mercoledì, l’arrivo di aria fresca e instabile dall’Atlantico sarà in grado di provocare un importante break temporalesco con fenomeni intensi come quelli registrati negli ultimi giorni. Tutto questo accadrà perché ci sarà tanta energia a disposizione a causa del calore preesistente e dell’umidità che si “scontreranno” con masse d’aria completamente diverse.

La fine del gran caldo, in arrivo un calo termico

Caronte, però, ha davvero le ore contate: entro giovedì tutta Italia si sarà liberata di questo anticiclone africano da record con temperature in rapido calo a partire da nord. “Si tratterà di un calo piuttosto vistoso soprattutto sulle regioni meridionali, con la colonnina di mercurio che potrà calare anche di 10-12 gradi rispetto a queste ultime ore”, dichiara Antonio Sanò, direttore de IlMeteo.it, con il ritorno a temperature decisamente meno calde e più sopportabili. Cosa accadrà a medio-lungo termine è ancora presto per dirlo: le prime proiezioni vedono un nuovo aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud ma ben lontane dai valori che si stanno registrando in questo momento.