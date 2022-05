Angela Tiraboschi è morta a 112 anni a Bergamo, era la donna più anziana d’Italia

La donna più anziana d’Italia si chiamava Angela Tiraboschi ed è morta a 112 anni nella sua casa di Bergamo. Angela è morta la scorsa notte nel sonno per cause naturali legate alla sua età.

Angela Tiraboschi è morta a 112 anni nella sua casa di via Coghetti, a Bergamo. Era considerata da tutti la ‘nonna d’Italia’. La signora si è spenta la scorsa notte nel sonno. In maniera del tutto indolore e per cause naturali.

Angela era nata il 19 aprile ed aveva compiuto da meno di un mese 112 anni. Come detto, era la donna più anziana d’Italia. Ma non solo, era anche la donna di Bergamo più anziana di sempre. Quindi la sua età non era considerevole solamente a livello nazionale ma era anche da record per la sua città natale.

Angela Tiraboschi morta a 112 anni, era una grande tifosa dell’Atalanta

La signora Angela stava simpatica a tutti in città per la sua vitalità e per il fatto che era da sempre una grandissima tifosa dell’Atalanta. Prima di morire, si è goduta gli anni d’oro dell’Atalanta di Gasperini, con tanto di semifinale di Champions League sfiorata per un soffio contro il Paris Saint Germain.

Nel corso della sua vita, non aveva lavorato sotto padrone ma era stata sempre una casalinga. La signora si era sempre dedicata alla sua famiglia. Lascia quattro figli: Roberto, Piero, Maria e Luciana. I figli hanno tutti più di 70 anni (il più anziano ha 85 anni). Per il suo 112° compleanno aveva ricevuto anche gli auguri del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.