Un gruppo di persone, mentre festeggiava un compleanno a due passi dalla chiesa di Antella, frazione di Bagno a Ripoli (Firenze), avrebbe alzato un po’ troppo il volume della musica. E così don Moreno ha risposto con una “scampanata” poco dopo le 23.

Parroco suona le campane contro la musica troppo alta

Come spiegano i quotidiani locali, i rintocchi delle campane sono durati ininterrottamente per cinque minuti, quel tanto che è bastato per dare un segnale al locale. “Erano ore che la musica era altissima. E non è la prima volta che accade”, ha detto il parroco. “Nessuno è contro il locale, le feste e la musica, ma ci vuole rispetto e buon senso. Ieri notte si è davvero passato i limiti. La comunità ha diritto di riposare in pace”, ha aggiunto.

Le scuse del titolare del locale

Messaggio perfettamente recepito dal titolare del locale, che si è subito scusato. “Mi dispiace per l’accaduto – ha detto a Qui Antella -. Avevo offerto il locale per una festa di compleanno. Ho avuto tutti i permessi dal Comune e mi ero accordato per una serata di musica senza eccessi”. Ma le cose sono andate diversamente: “Alle 23.30 sono intervenuto arrabbiato e ho fatto spegnere tutto prima della mezzanotte. Ciò che è accaduto ieri sera mi ha convinto a non concedere più il locale per feste”.

