Il balcone dell’appartamento del piano di sopra, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, cede e una donna muore dopo essere stata travolta dalle macerie. E’ accaduto a Castel di Leva, nella periferia Sud della Capitale a Selvotta, in via Bisaccia 14. La vittima aveva 70 anni. Accertamenti sono in corso per stabilire le cause del cedimento.

L’anziana è stata travolta da Il cedimento di una parte del balcone soprastante al suo ha travolto l’anziana. Giunti sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Pomezia e dell’Eur: sono loro che hanno tratto la donna dalle macerie ormai deceduta.