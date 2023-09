Una donna anziana muore investita in strada da un mezzo dell’Esercito in viale Lazio, all’angolo con viale delle Alpi, Palermo. Sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della polizia municipale che stanno eseguendo i rilievi. La donna investita e morta in viale Lazio a Palermo si chiamava Maria Bignardelli, 76 anni. L’anziana è stata travolta da un camion dell’esercito mentre stava attraversando la strada all’incrocio con via delle Alpi.

I sanitari del 118 hanno tentato di rianimarla per diverso tempo, ma non c’è stato nulla da fare. Sono intervenute anche diverse volanti di polizia e la sezione Infortunistica della polizia municipale che indaga sull’incidente. Acquisite anche le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quella della telecamera che c’è proprio sul semaforo. La strada è stata chiusa al traffico e i mezzi deviati su via delle Alpi.

