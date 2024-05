Anziana trovata morta nella sua abitazione, fermato un uomo che camminava nudo e coperto di sangue

Un’anziana è stata trovata morta nella sua abitazione al piano terra a San Giovanni Rotondo. La donna – secondo le prime informazioni – sarebbe stata uccisa. I carabinieri hanno bloccato il presunto responsabile, un uomo che si aggirava nudo e ricoperto di sangue nel paese in provincia di Foggia. L’uomo avrebbe provato a entrare in altre abitazioni al piano terra ma sarebbe stato allontanato.

Al momento gli investigatori si trovano nell’abitazione della donna dove sono in corso accertamenti. “Oggi si festeggia San Pio qui a San Giovanni Rotondo – dice il sindaco Michele Crisetti all’agenzia Ansa -. Ce lo ricorderemo per la morte di Rachele, l’anziana molto conosciuta in paese, e per il terrore provocato da quest’uomo nudo che si è aggirato per circa mezz’ora nel comune terrorizzando le persone prima di essere bloccato dai carabinieri”.