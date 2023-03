Due anziani fanno sesso in macchina in un parcheggio davanti ad una scuola a Perugia. Protagonisti della scena un ottantenne perugino a una donna residente nello stesso comune umbro, beccati nei giorni scorsi dagli agenti della polizia locale di Perugia e denunciati per atti osceni in luogo pubblico.

Fanno sesso nel parcheggio davanti alla scuola, due anziani denunciati

I due amanti in effetti sono stati sorpresi a fare sesso in auto, davanti alla scuola di san Sisto, dove erano perfettamente visibili dai palazzi vicini ma anche dallo stesso istituto. Gli agenti dell’ufficio sicurezza urbana della polizia municipale del resto sono intervenuti proprio su segnalazione di residenti trovando i due amanti ancora sul posto.

I due, entrambi residenti a Perugia ora dovranno affrontare un processo per un reato che prevede una pena da quattro mesi a quattro anni e sei mesi di reclusione. Anche se si tratta di un reato depenalizzato con una sanzione amministrativa pecuniaria, infatti, per il caso della coppia è scattata l’aggravante prevista nel caso i fatti avvengano nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, come appunto la presenza di una scuola nelle adiacenze. Per entrambi è poi scattata quindi la denuncia.

Forse dovresti anche sapere che…