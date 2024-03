Anziano morto in casa da 15 giorni con uno dei suoi gatti

Per quindici giorni i vicini non lo hanno più visto e così hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine. I Vigili del fuoco, quando hanno aperto la porta dell’abitazione hanno trovato lui, Alfredo Pisaniello, 73enne originario di Napoli, senza vita e riverso a terra in cucina. Intorno a lui tre dei suoi gatti. Un quarto gatto invece era anche lui morto in camera da letto. Tutto è avvenuto nella borgata Santa Maria di Moncalieri, in provincia di Torino. Secondo i medici il 73enne era morto per cause naturali da almeno quindici giorni. Un vero e proprio dramma della solitudine. Il fratello, residente in Campania, contattato dalle forze dell’ordine ha detto che l’ultima volta lo aveva sentito molto tempo fa.