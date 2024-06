Un anziano di 90 anni ha perso il controllo della sua auto ed è entrato a velocità sostenuta in un supermercato a Parabiago (Milano) sfasciando vetrine, casse e bancali. Il supermercato Unes era abbastanza affollato ma, fortunatamente, non è stato investito nessuno tra dipendenti e acquirenti. L’anziano è rimasto intrappolato sotto choc nella sua Mercedes ed è stato portato in ospedale ma non è grave. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori del 118.