A Firenze un anziano aggredito, preso a calci e pugni perché non teneva il cane al guinzaglio. Accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri in merito all’aggressione subita dall’anziano nel centro storico di Firenze, e ripresa in video pubblicati da La Nazione online. Nelle immagini si vede un uomo, età sui 70 anni secondo quanto riporta il quotidiano, che cammina in una via vicino a piazza Santa Croce per poi tornare indietro e avvicinarsi a un altro uomo nel frattempo sopraggiunto che poi lo prende a pugni e a calci, tirati anche quando l’anziano è a terra, all’altezza della testa. L’aggressore si allontana poi insieme a un’altra persona e successivamente due persone soccorrono l’anziano. Da quanto appreso non risulta ancora formalizzata una denuncia su quanto accaduto per questo i fatti sono attualmente oggetto di ricostruzione e non compiutamente noti ai carabinieri.

