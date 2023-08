Un anziano chiede di potere riavere il suo Sole, un cane meticcio di sei anni di grossa taglia, incrocio tra un labrador e un bracco, e per questo torna ogni giorno nel canile-rifugio dove lo aveva lasciato. “Ridatemi il mio cane” è l’appello di Franco, ottantaquattro anni e una passione per gli animali. Sole era arrivato al rifugio un mese fa perché, ha raccontato, lui doveva essere sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e non sapeva più come accudire l’animale. Alla fine l’unica soluzione è stata il canile. Adesso che si sente è ritornato per riprendersi Sole, ma ciò non è stato possibile: “Ha firmato una cessione di proprietà – dicono dal canile – perché non era più in grado di seguirlo. È solo, è anziano e il cane è impegnativo. L’ha già fatto cadere una volta”.

L’anziano e il cane Sole

L’umo, che è residente a Bagnolo san Vito, è disperato e non vuole sentire ragioni. Ogni giorno arriva al rifugio nella speranza di incontrare Sole, cosa che ancora non è avvenuta. “Ridatemelo, per me è come un figlio – chiede – Non è vero che non lo volevo più. Mi avevano fatto firmare frettolosamente delle carte, ma io mi ero rivolto a loro solo per un’ospitalità temporanea di Sole”. Fino a quando c’era la moglie, viveva in una cascina di campagna dove teneva molti cani; una volta rimasto vedovo, senza figli e parenti si era trasferito con Sole in paese a Bagnolo, che è a pochi chilometri da Mantova.

Quando ha dovuto entrare in ospedale c’era il problema di chi si sarebbe occupato del cane. “Mi è stato consigliato di rivolgermi al canile di Mantova – spiega – e io l’ho fatto, ma sapevano benissimo che sarei tornato a prenderlo una volta che mi fossi ristabilito”.

Al canile però raccontano una storia diversa

“È stato lui stesso a pregarci di accogliere il cane perché non era più in grado di seguirlo – è la versione del rifugio -. Dell’intervento chirurgico non ci aveva detto nulla”. “Abbiamo acconsentito facendo anche un’eccezione perché il pensionato risiede in un comune dell’hinterland e non nel capoluogo, che è di nostra competenza. Umanamente siamo molto dispiaciuti, ma Franco – assicurano – sapeva ciò che stava firmando”.

