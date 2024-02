Aorta recisa per errore, un milione risarcimento alla famiglia del bimbo morto al Regina Margherita di Torino

Il 15 aprile del 2021 un bimbo di dieci mesi morì all’ospedale infantile Regina Margherita, a Torino, dopo un intervento chirurgico che doveva servire a correggere una malformazione polmonare. La famiglia del bambino, è notizia di oggi, è stata risarcita con un milione di euro. Tre medici finirono a processo ma le parti hanno trovato un accordo fuori dalle aule di giustizia. Al termine di un’indagine la procura aveva concluso che nel corso dell’operazione anziché tagliare un vaso sanguigno secondario fu per errore recisa l’aorta. A pagare le assicurazioni e l’Asl Città della Salute. I familiari restano nel processo come parte offesa, ma in caso di sentenza contro i medici, non potranno avere un altro risarcimento in sede civile.