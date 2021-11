Tragedia ad Apiro dove un carabiniere si è suicidato. Aveva 51 anni. A ritrovare il corpo senza vita del militare i muratori che stavano lavorando nella sua villetta.

Carabiniere suicida ad Apiro, trovato in casa senza vita

Dramma in provincia di Macerata, nel comune di Apiro, dove un carabiniere di 51 anni è stato trovato morto nella sua abitazione. A dare l’allarme gli operai che stavano lavorando nella villetta del militare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri. Stando a quanto riferito l’uomo, originario dell’anconetano, si è suicdato impiccandosi. Per lui non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Viveva da solo in una villetta in campagna dove si era trasferito da qualche tempo.

La nota di Unarma

“Due suicidi in meno di 24 ore. Siamo ogni giorno più sconvolti per questa autentica strage di Servitori dello Stato, di figli, fratelli, mariti e padri. Una strage di colleghi, con cui condividiamo il peso delle responsabilità, lo sgomento delle difficoltà, lo sfinimento dei sacrifici, l’angoscia delle frustrazioni. Ma mai, in alcun caso, vorremmo affrontare giorni come questo. L’ennesimo tragico giorno in cui piangiamo un amico, una di quelle cose a cui non saremo mai preparati abbastanza”. Così Paolo Petracca, Segretario regionale Unarma Marche, esprime il cordoglio proprio e dell’Associazione nel giorno in cui uno dei militari in forza al Reparto Comando della Legione Carabinieri di Ancona si è tolto la vita ad Apiro.