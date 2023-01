Arriva il blizzard in Italia: neve e gelo come in Canada. Dieci giorni di grande freddo col ciclone Thor (foto ANSA)

Il ciclone Thor è arrivato in Italia portando con sé maltempo e freddo dalla Groenlandia. Si tratta di uno degli eventi meteorologici più violenti di questo avvio di 2023. Al Sud, specialmente in Calabria, si potranno avere dei blizzard di neve tipici del Canada, tantissimo vento e abbondanti nevicate.

Secondo le previsioni meteo, quindi, l’Italia si appresta a vivere dieci giorni nella morsa del freddo gelido, tra maltempo e precipitazioni che vedranno anche diverse città innevate. Simile a quanto successo in Canada un vortice freddo artico è in azione sul Mediterraneo portando condizioni meteo instabili o perturbate sull’Italia con la neve che, localmente, cadrà copiosa fino in pianura. Attenzione anche al Sud, dove possibili nevicate arriveranno anche in Sardegna e sugli Appennini meridionali, ma si temono soprattutto raffiche di tempesta tra Sicilia e Calabria con punte di 150 km/h. Per domenica la neve potrebbe scendere a quote di bassa collina anche sulla Sicilia.

Italia nel gelo

Nelle prossime ore altra aria fredda affluirà dall’Atlantico settentrionale, aria polare marittima che farà scendere la neve fino ai 300-400 metri di quota anche al Sud: questa aria fredda, a contatto con il mare ancora caldo (dopo l’estate rovente del 2022 le temperature dell’acqua sono ancora miti), formerà un vortice profondo e pericolosissimo.

In serata è prevista una pressione quasi da uragano, 988 hPa, che causerà venti di tempesta sul Basso Tirreno e onde fino a 9 metri verso la Calabria tirrenica. Al momento la previsione indica un fortissimo aumento del moto ondoso in serata soprattutto verso le coste tirreniche delle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia.

Oltre al vento e alle mareggiate sarà un venerdì nero dal punto di vista meteo con forti piogge su Isole Maggiori, Sud peninsulare ed alto versante adriatico: la neve cadrà a quote bassissime tra Romagna e Marche e fino ai 400 metri al meridione. In sintesi, in Calabria potremo avere dei blizzard di neve tipici del Canada, tantissimo vento e abbondanti nevicate. Un giorno polare anche al Sud.

Nel weekend il vortice verso le regioni adriatiche

Nel fine settimana poi il vortice tempestoso risalirà verso le regioni adriatiche continuando a portare tanta neve dalle Marche fino al Molise a quote basse fino ai 200 metri, (la neve cadrà anche tra Calabria e Basilicata), poi domenica la situazione rimarrà simile con maltempo al meridione e sul settore orientale. Altrove troveremo anche delle schiarite che favoriranno però intense gelate notturne: le minime saranno intorno ai -5°C in Pianura Padana, intorno allo zero al Centro, 3-4 gradi al Sud.

Il Ciclone Thor si intensificherà e ci aspetterà per un appuntamento importante lunedì 23 gennaio: 40-70 centimetri di neve fresca in Abruzzo e Marche oltre i 300 metri; se questo appuntamento venisse confermato prepariamoci ad una Big Snow adriatica, una grande nevicata tipica del mese di gennaio.

