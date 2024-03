Arriverà un'altra pandemia, forse peggiore del Covid: la virologa Ilaria Capua non ha dubbi

Arriverà un’altra pandemia? Nel corso di un’intervista con Il Resto del Carlino, la virologa Ilaria Capua spiega come già l’OMS parli di una malattia X, che prima o poi inevitabilmente arriverà:

“Io continuo a dire che facciamo parte di un sistema complesso. Le pandemie avvengono a cadenza regolare nel tempo. Mi dispiace dirlo, ma non è che perché abbiamo avuto quella da Covid siamo a posto per i prossimi duecento anni. Purtroppo non funziona così. La malattia X di cui parla l’Oms è un termine per dire che qualcosa, prima o poi, arriverà. Non si sa che cosa, ma succederà. E potrebbe essere ancora più aggressivo del Covid“.

Da dove potrebbe arrivare la nuova pandemia

“Il salto di specie avviene quando c’è un contatto ravvicinato fra l’uomo e l’animale. Nei posti dove ci sono meno norme igieniche è molto più semplice – continua Capua -. Abbiamo avuto diversi virus pandemici emersi dall’Asia: l’influenza asiatica, l’influenza Hong Kong. L’Hiv arrivava dalle scimmie. I mercati di animali vivi dove specie che in natura non si incontrerebbero mai e invece sono nelle stesse gabbie ci sono ancora. Questi posti sono dei veri e propri gironi infernali”.