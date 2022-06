Asti: muore a 20 mesi, per i funerali nessuno avvisa i genitori. E’ davvero una storia nata e finita male quella uscita dal tribunale dei minorenni di Torino per un caso di affidamento di un bambino di Asti.

Nato con gravi problemi respiratori, il piccolo Mario Domenico era stato affidato a un centro specializzato per le cure. E, provvisoriamente, a una famiglia adottiva per la tutela: i genitori naturali non sembravano troppo affidabili, lo vedevano una volta ogni due settimane.

Il piccolo era affidato ai servizi sociali

Poi Mario Domenico, a soli 20 mesi, si è dovuto arrendere alla malattia incurabile. Ai funerali, tuttavia, nessuno ha pensato di invitare papà e mamma. I servizi sociali del Comune di Asti hanno organizzato le esequie, senza contattarli. Padre e madre lo hanno saputo, da altre fonti, solo una settimana dopo.

“È una storia nata male e finita male. Non ci sono state violazioni giuridiche da parte del Comune di Asti e del tribunale per i minorenni di Torino ma sul lato umano si poteva fare diversamente” commenta alla Repubblica l’avvocato Claudia Malabaila, che con Roberto Caranzano assiste il padre di Mario Domenico.