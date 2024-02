Auto finisce in un canale, muore un giovane che non è riuscito a togliersi in tempo la cintura di sicurezza

Tre giovani sono finiti con la loro auto in un canale a Gemona (Udine) e uno di loro è morto dopo essere rimasto imprigionato nella vettura. L’incidente è accaduto attorno alle 3 di notte tra domenica 18 febbraio e lunedì 19. La vittima, di cui non sono state rese note le generalità, era seduta sul sedile posteriore quando l’auto è finita fuori strada precipitando nel canale Ledra. L’autista e l’occupante dell’altro sedile anteriore sono riusciti a venire fuori dall’abitacolo, prima di raggiungere la riva e lanciare l’allarme. Quando sono arrivati i Vigili del fuoco e hanno raggiunto il veicolo, hanno trovato la vittima con ancora le cinture di sicurezza allacciate. Le indagini avviate dai Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo mirano ad accertare le cause dell’uscita di strada ed a stabilire se il decesso sia stato causato dalle ferite riportate nell’urto o sia avvenuta per annegamento.