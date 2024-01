Auto in fiamme di fronte all’ospedale di Sacile: uomo gravissimo

L’auto va in fiamme e nel rogo un uomo resta ustionato e ora versa in gravissime condizioni. Tutto è avvenuto di fronte all’ospedale di Sacile (Pordenone). Le cause del rogo sono al vaglio dei carabinieri, che escludono il coinvolgimento di terzi. Sono stati proprio due militari dell’Arma, assieme a due passanti che hanno recuperato alcuni estintori nel Pronto soccorso, a portare i primi soccorsi all’uomo in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Dopo essere stato stabilizzato, il ferito è stato trasferito in ambulanza con medico a bordo all’ospedale di Pordenone perché le sue condizioni erano incompatibili con il trasporto in elicottero verso un reparto grandi ustionati. Le sue condizioni sono disperate: ha ustioni sul 60 per cento del corpo.