Auto in mare per una manovra sbagliata a Lavagna (Genova): gravissimi mamma e figlio

Un’auto sulla quale si trovavano padre madre e un bimbo è finita in mare nel porto turistico di Lavagna. La famiglia, sabato 8 giugno, stava per tornare a Milano dopo una giornata trascorsa in mare sul gommone di alcuni amici. Forse per una manovra sbagliata l’auto in retromarcia è finita in acqua. Sul posto si trovavano un sub e due ormeggiatori che non hanno esitato ad intervenire liberando subito il padre e due fratelli mentre la madre ed il figlio più piccolo sono rimasti intrappolati. Entrambi in arresto cardiaco sono stati rianimati sul posto e trasferiti a Genova e Lavagna in condizioni critiche. Le indagini sono seguite dalla Capitaneria di porto di Santa Margherita Ligure.

Auto in mare a Lavagna, come stanno la madre e il figlio di 6 anni

La direzione sanitaria dell’ospedale di Lavagna (Genova) ha intanto aggiornato le condizioni cliniche dei pazienti ricoverati a seguito dell’incidente avvenuto nel porto nella giornata di sabato 8 giugno. La madre, di 45 anni, resta ricoverata in rianimazione: “Si è raggiunta la stabilizzazione delle funzioni cardiocircolatorie ed il controllo dell’ipotermia. La paziente è attualmente in sedazione profonda per il contenimento del danno cerebrale post-anossico e necessita di supporti d’organo come la ventilazione meccanica”.

Il marito, stabile e sempre cosciente, è ricoverato in medicina d’urgenza con minimo supporto respiratorio. Due dei tre figli, ricoverati a Lavagna in condizioni non gravi, sono stati accolti in osservazione nel reparto di pediatria del “Gaslini diffuso”. È stato fornito supporto psicologico di sostegno. Il figlio più piccolo, di 6 anni, resta invece in condizioni molto gravi nell’ospedale Gaslini, dove è ricoverato da ieri dopo il trasporto in elicottero.