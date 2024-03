Un’auto guidata da una donna, con a bordo due bambini, è rimasta bloccata sui binari mentre le sbarre del passaggio a livello si abbassavano. E’ accaduto questa mattina, 21 marzo, a Savigliano, in provincia di Cuneo. Nonostante alcuni tentativi di ripartire, la donna e i due piccoli sono riusciti a scendere appena in tempo prima che arrivasse il treno, che ha successivamente colpito l’auto. Per garantire la sicurezza dei passeggeri del convoglio, tutti sono stati fatti scendere, considerando che l’auto coinvolta, una Dacia, era alimentata a Gpl. L’auto è stata poi rimossa dai Vigili del Fuoco, operazione a cui erano presenti anche i carabinieri e la polizia municipale. La situazione è tornata poco dopo sotto controllo, ma si è trattato chiaramente di un momento di pericolo che ha richiesto un intervento immediato per evitare conseguenze più gravi.