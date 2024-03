“Dov’è la macchina?”: denuncia il furto ma la macchina era nel garage del vicino

“Dov’è la macchina?”. Nel suo garage non la trova più e così una donna, una 60enne residente a Gorgonzola, in provincia di Milano, si convince che gliela abbiano rubata. A fine gennaio decide quindi di sporgere denuncia ai carabinieri, che però non la rintracciano. Nessun ladro in azione, ma solo un errore di parcheggio.

La donna vive in un appartamento di nuova costruzione, in cui i vari box non sono ancora stati numerati. La sua vettura l’aveva parcheggiata nel posto sbagliato, all’interno di quello di un vicino, non ancora entrato nella sua nuova casa. Aprendo la saracinesca del garage, per quest’ultimo la sorpresa: era occupato da una macchina. L’uomo è risalito alla proprietaria e l’ha avvisata. Una storia a lieto fine, raccontata dal Corriere della Sera.